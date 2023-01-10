Dağılmayan çiğ köfte yapmak çok kolaymış! Ustaların gizli yöntemi

Etsiz çiğ köfte tarifi sayesinde son dönemlerin en favori sokak lezzetlerinin başında gelen çiğköfte nasıl yapılır bu içeriğimizde öğrenebilirsiniz. Her köşe başında bir çiğ köfteciyle karşılaşmak mümkün ancak siz bu lezzeti mutfağınıza taşımak istiyorsanız ve ihtiyacınız olan sadece bir tarifse doğru adrese geldiniz.

Tüm ayrıntılarıyla etsiz çiğ köfte yapımı ve malzemelerini sizler için derledik.

Çiğ Köfte Malzemeler:

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu



Çiğ Köfte Yapılışı:

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim.

Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım.

Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim.

Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım.

Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verelim.

Bol yeşillikle servisini sağlayın. Afiyet olsun.

Bu tarifle yapılan çiğ köfte çok daha lezzetli oluyor. Tüm ustalar çiğ köfte yaparken bu tarifi uyguluyor. Sizlerde bu tarifle evde kendi çiğ köftenizi yapabilirsiniz.