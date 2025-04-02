Evde Doğal Temizlik İçin Net Formül Ortaya Çıktı: 1 Hafta Boyunca Zerre Toz Kondurmuyor!

Zemin temizliği, hijyen açısından önemli bir rutin olsa da sık yapılması yorucu olabilir. Ancak temizlik uzmanları, pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan zeminleri daha uzun süre temiz tutmanın pratik bir yolunu buldu. İşte evde hazırlayabileceğiniz pratik yöntem:

-Sirke: Fayans, linolyum ve vinil yüzeyler için uygun bir dezenfektan olan sirke, zemini parlatır ve tozun tutunmasını önler. Bir kova suya 1 su bardağı elma sirkesi ekleyerek etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

-Tuz: Bir yemek kaşığı tuzu 8 litre suya ekleyerek hazırlanan karışım, alerji ve astım hastaları için güvenli bir temizlik sunar. Tuzlu su, zeminin daha uzun süre ferah kalmasına yardımcı olur.

-Esansiyel Yağlar: Hoş bir koku bırakmasının yanı sıra dezenfekte edici özelliğe sahiptir. Bir kova suya 10 damla ekleyerek her türlü zeminde kullanılabilir.

TOZUN ZEMİNE ÇÖKMESİNİ ENGELLİYOR

Zeminlerin haftalarca temiz kalmasını sağlamak için toz önleyici bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bunun için:

1 bardak su

2 yemek kaşığı bitkisel yağ

2 yemek kaşığı sirke

3 damla esansiyel yağ yetiyor.

Bu karışımı bir sprey şişesine koyarak zemine sıkın ve temiz bir bezle silin. Böylece zeminler, haftalarca tozlanmadan parlaklığını koruyacaktır.