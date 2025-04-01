Gaziantep'te Bayram Tedbirleri Devam Ediyor

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından trafik kazalarının önlenmesine ilişkin tedbirler son gün de devam ediyor.



Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 Kural 1 Ömür, Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla trafik kazalarının önüne geçmek için Ramazan Bayramı boyunca alınan tedbirler kapsamında tatilde yola çıkan sürücülere güvenli trafik ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirmeler yaptı. Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de asayiş ve trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek yerinde denetimlerde bulundu ve görevi başındaki tüm personelin bayramını kutladı.

Jandarma ekipleri, bayram tatili süresince sorumluluk bölgesinde bulunan mezarlıklar, terminaller, toplu taşıma araçları ile umuma açık yerlerde vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için her türlü trafik, emniyet ve asayiş tedbirlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA