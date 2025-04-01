Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek
Türkiye genelinde milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren 2025 yılı emlak vergisi ödemeleri başladı. Verginin ilk taksiti 3 Mart’ta ödenecek ve mükelleflerin 2 Haziran 2025’e kadar ödeme yapmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan ödemelere aylık %4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılda emlak vergisi tutarları %21,96 oranında arttı. Vergi oranları, taşınmazın bulunduğu şehre ve türüne göre değişiyor. Büyükşehirlerde konutlar için binde 2, iş yerleri için binde 4, arsalar için binde 6 ve araziler için binde 2 vergi uygulanacak. Diğer illerde ise bu oranlar yarıya düşüyor.
EV SAHİPLERİ CİDDİ RİSK ALTINDA
Gayrimenkul alım satımlarında, tapu işlemlerinde gerçek satış bedeli yerine daha düşük fiyat bildirilmesi yaygın bir hata olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, bu durumun yalnızca para cezalarına değil, mülkiyet kaybına kadar varan ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.
Tapu harcı gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanmalı. Hazine ve Maliye Bakanlığı rehberine göre, alıcı ve satıcı ayrı ayrı %2 olmak üzere toplamda %4 oranında tapu harcı ödemekle yükümlü. Ancak düşük beyan edilmesi halinde, aradaki fark için tapu harcı, %4,5 gecikme faizi ve %25 oranında vergi ziyaı cezası uygulanıyor.
Vergi incelemelerinde banka kayıtları, kredi ekspertiz raporları ve emsal satış fiyatları dikkate alınıyor. Örneğin, tapuda 1 milyon TL olarak gösterilen bir evin aslında 6 milyon TL’ye satıldığı tespit edilirse, eksik harç ve cezalar tahsil ediliyor.
Düşük beyanın riskleri sadece mali cezalarla sınırlı değil. Gelir vergisi veya kurumlar vergisi ek yük getirebilir, hissedarlar önalım hakkını kullanarak taşınmazı alabilir ve alacaklılar, iptal davası açarak tapu işlemini geçersiz kılabilir. Bu konuda tapu sahiplerinin dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.