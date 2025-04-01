Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek

Yeni yılda emlak vergisi tutarları %21,96 oranında arttı. Vergi oranları, taşınmazın bulunduğu şehre ve türüne göre değişiyor. Büyükşehirlerde konutlar için binde 2, iş yerleri için binde 4, arsalar için binde 6 ve araziler için binde 2 vergi uygulanacak. Diğer illerde ise bu oranlar yarıya düşüyor.