İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak
Finans analisti İslam Memiş, küresel çapta finansal sistemin büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, dijital paraların yaygınlaşmasıyla birlikte kağıt paranın ve geleneksel bankacılığın giderek ortadan kalkacağını söyledi. Merkez bankalarının dijital para projelerine hız verdiğine dikkat çeken Memiş, Türkiye’nin de benzer bir süreçten geçtiğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Memiş'e göre, enflasyona rağmen Türkiye'de 500 TL veya 1000 TL’lik yeni banknotların basılmaması, dijital dönüşüm sürecinin bir parçası. Avrupa Merkez Bankası’nın yüksek değerli banknotları tedavülden kaldırması ve ABD’de en yüksek banknotun 100 dolar olarak kalacak olması da küresel ölçekte kağıt paranın sonunun yaklaştığını gösteriyor.
BANKACILIKTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM: ŞUBELER KAPANIYOR
2030’a kadar banka şubelerinin büyük ölçüde kapanacağını belirten Memiş, finansal işlemlerin tamamen dijital sistemler üzerinden yürütüleceğini ifade etti. Bu dönüşüm sürecine ayak uyduramayan bireylerin, özellikle yaşlıların, finansal sisteme erişimde büyük sıkıntılar yaşayabileceğini söyledi.
DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTABİLİR
Banka şubelerinin kapanmasıyla birlikte dolandırıcılık vakalarının artabileceğine de dikkat çeken Memiş, özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılıkların yaygınlaşabileceği uyarısında bulundu. Dijitalleşmeye direnç gösteren bireylerin bu süreçte mağdur olmaması için bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti.
YENİ DÜZENİN AYAK SESLERİ
Dünya genelinde merkez bankalarının itibarsızlaştırılmasının gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, bu sürecin küresel ölçekte dijital paralara geçişi hızlandıracağını savundu. Türkiye’de de dijital bankacılık lisanslarının verilmesiyle birlikte geleneksel bankacılık modelinin değişmeye başladığını ve bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi.