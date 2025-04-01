İslam Memiş Piyasaların Tümden Değişeceği Tarihi Duyurdu: Bu Paralar Tarih Olacak, Bankalar Kapanacak

Memiş'e göre, enflasyona rağmen Türkiye'de 500 TL veya 1000 TL’lik yeni banknotların basılmaması, dijital dönüşüm sürecinin bir parçası. Avrupa Merkez Bankası’nın yüksek değerli banknotları tedavülden kaldırması ve ABD’de en yüksek banknotun 100 dolar olarak kalacak olması da küresel ölçekte kağıt paranın sonunun yaklaştığını gösteriyor.