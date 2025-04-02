SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi

TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Denetimlerde, boş araziler veya yıllar önce kapanmış iş yerleri üzerinden sigorta girişlerinin yapıldığı tespit edildi. SGK, bu tür işlemleri “sahte hizmet kazandırılması” olarak değerlendirerek, tespit edilen tüm emeklilik işlemlerini iptal etti.