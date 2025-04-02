Konut Kredisinde Aylar Sonra Bir İlk! Rekor Düşüş Başladı: Oranlar Resmen Çakıldı
Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları, 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e gerileyerek son 18 ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Kaynak: AA
Faizlerdeki düşüş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde yaptığı politika faizi indirimlerinin etkisiyle gerçekleşti.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDİYOR
Ekonomi yönetiminin dezenflasyon politikası doğrultusunda enflasyon, Haziran 2024’te yüzde 71,6 iken şubat ayında yüzde 39,05’e kadar geriledi. Bu gelişme üzerine TCMB, son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında toplam 500 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 42,50'ye çekti.
AYLIK FAİZ YÜZDE 3'ÜN ALTINA DÜŞTÜ
Bankaların konut kredisi faiz oranları da bu indirimlerden etkilendi. Aylık faiz oranı yüzde 3,05’ten yüzde 2,59’a geriledi. Bu düşüşle birlikte, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksiti 31 bin 352 TL’den 27 bin 163 TL’ye düşerken, toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 260 bin TL oldu.
KONUT SATIŞLARINA ETKİSİ NE OLACAK?
Yüksek faiz oranları nedeniyle ipotekli konut satışları son yıllarda büyük düşüş yaşamıştı. 2024'ün ilk iki ayında ipotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 14,7’ye yükselse de, hala geçmiş yıllardaki yüzde 39,8 seviyelerinin oldukça gerisinde.
FAİZLERDE DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, enflasyondaki düşüşe bağlı olarak politika faizlerinde kademeli bir indirimin devam edebileceğini belirtti. Şener, kamu bankalarının da uygun finansman koşulları sağlamasıyla konut kredisi faiz oranlarının yıl içinde daha da gerileyebileceğini ifade etti.