Konut Kredisinde Aylar Sonra Bir İlk! Rekor Düşüş Başladı: Oranlar Resmen Çakıldı

AYLIK FAİZ YÜZDE 3'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Bankaların konut kredisi faiz oranları da bu indirimlerden etkilendi. Aylık faiz oranı yüzde 3,05’ten yüzde 2,59’a geriledi. Bu düşüşle birlikte, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksiti 31 bin 352 TL’den 27 bin 163 TL’ye düşerken, toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 260 bin TL oldu.