Havaalanında iç çamaşırıyla gezen kadın şoke etti
Meksika'da çekilen görüntülerde bir kadın havaalanında iç çamaşırıyla sıra beklerken görülüyor. O anlar bir vatandaş tarafından böyle kaydedildi.
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