‘T A M A M’ rekor kırdı, İYİ Partililer birbirine meydan okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından, İYİ Partililerden 'T A M A M' meydan okuması geldi.