‘T A M A M’ rekor kırdı, İYİ Partililer birbirine meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından, İYİ Partililerden 'T A M A M' meydan okuması geldi.
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‘T A M A M’ rekor kırdı, İYİ Partililer birbirine meydan okudu
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