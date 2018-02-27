Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: O diktatörü Saray'dan indireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısnda yaptığı konuşmada gençlerin sloganına "Gençlere seslenerek "2019'da o diktatörü saraydan indireceğiz" dedi.
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Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: O diktatörü Saray'dan indireceğiz
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