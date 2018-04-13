Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak medya açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada medyanın geldiği duruma ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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