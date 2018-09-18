Bu video gerçek enflasyon rakamlarını merak edenlere!
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 1 yılda ürünlere nasıl zamlar yapıldığı gözler önüne seriliyor. Bazı ürünlerde yüzde 130’a varan zamlar varken enflasyonun da nasıl yüzde 18’de kaldığı sorgulanıyor.
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