İstanbul'da helikopterin düşme anı kamerada
İstanbul'da Bostancı'da helikopterin düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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İstanbul'da helikopterin düşme anı kamerada
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