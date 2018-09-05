8 tonluk vinç böyle düştü

Esenyurt'ta taşınma sürecinde olan bir fabrikanın makinelerini indirmek için ikinci kata sokulmak istenen 8 tonluk vinç halatların kopması sonucu aşağı düştü. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken vinç kullanılamaz hale geldi.