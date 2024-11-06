Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının VAR Kayıtları Yayınlandı! İşte Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlan'ın Konuşmaları

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yendi. Olaylı maç sonrası iki kulüp de hakem kararlarına tepki gösterdi. TFF, olaylı derbinin VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte penaltı verilen pozisyonlarda hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan arasındaki konuşmalar:

DJIKU-OKAY POZİSYONU (Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltı pozisyonu.)

VAR: Potansiyel bir penaltı için sana sahada bir inceleme öneriyorum.

Hakem: Atilla hocam geliyorum.

VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına darbeyi yapıyor.

Hakem: Ayağına vuruyor, evet gördüm.

VAR: Bir açım daha var. Diğer kale arkasından da göstereceğim. Normal hızda oynatıyorum.

Hakem: Penaltı veriyorum. Kart göstermiyorum. Benim için yeterli. Penaltı, kart yok.

ÇAĞLAR-BANZA POZİSYONU (Trabzonspor'un kazandığı ikinci penaltı pozisyonu.)

VAR: Oğuzhan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada bir inceleme öneriyorum.

Hakem: Geliyorum Atilla hocam.

VAR: Bu temas noktası ilk darbenin. Şimdi buradan normal hızda oynatacağım. Bir açım daha var.

Hakem: Tamam başka açıdan da izleyeyim. Teması gördüm, topla kimin oynadığını gördüm.

VAR: Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Evet buradan biraz daha yavaş çekim, temas noktası. Az önce topla oynamadığını gösterdim, bu da ayağa darbesi.

Hakem: Evet oynatalım. Oynat hocam. Tamam benim için yeterli. Gördüm temas noktasını. Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim.