Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının VAR Kayıtları Yayınlandı! İşte Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlan'ın Konuşmaları
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından son dakika golüyle Fenerbahçe galip ayrılsa da maça hakem kararları damga vurdu. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın VAR kayıtları yayınlandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yendi. Olaylı maç sonrası iki kulüp de hakem kararlarına tepki gösterdi. TFF, olaylı derbinin VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte penaltı verilen pozisyonlarda hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan arasındaki konuşmalar:
DJIKU-OKAY POZİSYONU (Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltı pozisyonu.)
VAR: Potansiyel bir penaltı için sana sahada bir inceleme öneriyorum.
Hakem: Atilla hocam geliyorum.
VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına darbeyi yapıyor.
Hakem: Ayağına vuruyor, evet gördüm.
VAR: Bir açım daha var. Diğer kale arkasından da göstereceğim. Normal hızda oynatıyorum.
Hakem: Penaltı veriyorum. Kart göstermiyorum. Benim için yeterli. Penaltı, kart yok.
ÇAĞLAR-BANZA POZİSYONU (Trabzonspor'un kazandığı ikinci penaltı pozisyonu.)
VAR: Oğuzhan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada bir inceleme öneriyorum.
Hakem: Geliyorum Atilla hocam.
VAR: Bu temas noktası ilk darbenin. Şimdi buradan normal hızda oynatacağım. Bir açım daha var.
Hakem: Tamam başka açıdan da izleyeyim. Teması gördüm, topla kimin oynadığını gördüm.
VAR: Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Evet buradan biraz daha yavaş çekim, temas noktası. Az önce topla oynamadığını gösterdim, bu da ayağa darbesi.
Hakem: Evet oynatalım. Oynat hocam. Tamam benim için yeterli. Gördüm temas noktasını. Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim.