Spor Yazarları Fenerbahçe'nin Trabzon Galibiyetini Böyle Gördü: '3 Puandan Fazlası'

Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında uzatmalarda attığı golle 3-2’lik destansı bir galibiyet aldı. BU galibiyetle sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürürken, spor yazarları da Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için değerlendirmelerde bulundu.

İşte spor yazarlarının muhteşem maç hakkındaki değerlendirmeleri:

(Güntekin Onay - Hürriyet)

"Maçın kronometre süresi 108 dakika. Topun oyunda kalma süresi ise sadece 40 dakikaydı dün gece. İki takımın da bu 40 dakikada yaptıklarını takdir etmek gerekiyor. Bize 5 gol, pozisyonlar ve çok yoğun bir mücadele izlettiler. Gerek Trabzonspor, gerekse de Fenerbahçe kazanmak için her şeyi ortaya koydu. Durum böyle olunca da futbol çerçevesinden bakınca harika bir maç ortaya çıktı."

(Tunç Kayacı - Fanatik)

"Fenerbahçe sahada rakibine göre daha baskın oynayan taraftı ama basit stoper hataları pahalıya patlayacaktı. Sarı Lacivertliler, artık bir puana razıyken Amrabat uzatmanın uzatmasında 3 puanı getiren altın değerinde bir golle geceye damgasını vurdu…"

(Bülent Timurlenk - Sabah)

"VAR artı sakatlıkla sadece bir pozisyonda oyunun 7 dakika durduğu gerilimi yüksek, tecrübesiz olunca futbolcuların da üzerine oynadığı bir genç hakemin altından kalkamadığı bir maç izledik. Mourinho'nun ikinci yarıdaki hamleleri geç de olsa sonuç getirdi. Geçen sezon 3-2 biten maçta tabelayı Batshuayi değiştirmişti. Bu sefer de Amrabat… Fenerbahçe için 3 puandan çok daha fazlası."

(Olcay Çakır-Fanatik)

"Trabzonspor’da beklentinin çok üstünde gerçekleşen başlangıç enerjisi, ilerleyen dakikalarda düşeceğini hissettirirken kenardan hamlelerin kalite farkı belki de sonucu etkileyen en önemli faktör oldu. Şenol Güneş’in elindeki en iyi isimleri kenara aldığında yaklaşık 13-14 dakika olması, girenlerin fark yaratamamasına yapılacak çok bir şey yoktu. İki penaltı golüyle öne geçmesine rağmen skorun korunamaması ve son anlarda gelen Amrabat golü tarihi geceyi bitirmiş oldu."

(Uğur Meleke - Hürriyet)

"Fenerbahçe içinse ilk 65-70 dakikası oldukça problemli geçen ancak oyuncu değişiklikleri sonrası ibrenin lehlerine döndüğü bir gündü. Şenol Güneş mücadele gücü bu derece yüksek, en üst seviye stresli bir günde 88 dakika oyuncu değiştirmedi (ya da kulübesi yetersiz olduğu için değiştiremedi). Jose Mourinho ise takımı iki penaltıyla 2-1 geriye düştüğü sırada kaliteli kulübesine başvurdu, oyuna sonradan giren Dzeko’nun, İrfan Can’ın, Filip Kostic’in hepsinin maçın kaderine tesir ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla."