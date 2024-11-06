Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçı Kadrosu Belli Oldu: 4 Oyuncu Yer Almadı

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpte 4 oyuncu kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçı Kadrosu Belli Oldu: 4 Oyuncu Yer Almadı

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-laciverti kulübün açıklamasında sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadığı görüldü.

Karşılaşma için bugün Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertli kafilede yer alan 22 kişilik futbolcu kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı

Kaynak: AA

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