Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçı Kadrosu Belli Oldu: 4 Oyuncu Yer Almadı
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpte 4 oyuncu kadroda yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-laciverti kulübün açıklamasında sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadığı görüldü.
Karşılaşma için bugün Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertli kafilede yer alan 22 kişilik futbolcu kadrosu şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı
Kaynak: AA