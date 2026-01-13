TFF'den Süper Kupa Derbisi Sonrası 3 Sevk

Süper Kupa finalinin ardından TFF, Fenerbahçe’den Duran ve Oosterwolde’yi, Galatasaray’dan Lemina’yı sosyal medya paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’nin kazandığı Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin ardından 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

10 Ocak’ta oynanan final sonrası yapılan incelemelerde, futbolcuların sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi. 'Sosyal medya paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Oosterwolde, Galatasaray'dan ise Lemina disipline sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
