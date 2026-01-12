Süper Kupa’nın Simgesi Olmuştu! Fenerbahçe Gündem Olan Yağmurlukları Satışa Çıkardı! İşte Fiyatı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, sahadaki başarısının yanı sıra tribünlerdeki görüntülerle de çok konuşuldu. Olimpiyat Stadyumu’nda yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli taraftarların giydiği yağmurluklar ortaya çıkan koreografinin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

Finalde 2007, 2009 ve 2014’ün ardından dördüncü kez Süper Kupa sevinci yaşayan Fenerbahçe’de, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi de basın mensuplarının oylarıyla maçın en iyi oyuncusu seçilmişti. Mücadele sonrasında tribünlerdeki yağmurluklar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Karşılaşmada Galatasaray tribünlerine dağıtılan yağmurlukların kalitesi tartışma konusu olurken, kulüp başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili özür dilemiş ve yaşanan aksaklığın sorumluluğunu üstlendiklerini açıklamıştı. Buna karşın Fenerbahçe taraftarlarının kullandığı sarı-lacivert yağmurluklar, görsel bütünlüğü ve kalitesiyle öne çıktı.

Taraftarların bu yağmurlukların “hatıra ürünü” olarak satışa sunulması yönündeki talebini değerlendiren Fenerbahçe Kulübü, Süper Kupa finaliyle özdeşleşen ürünleri Fenerium mağazalarında satışa çıkardı. Sarı-lacivert yağmurlukların 249 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldığı duyuruldu.

