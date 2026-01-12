Yedek Kalınca Patladı! Uğurcan Çakır’dan Flaş Hamle

Galatasaray’ın Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olduğu maçta Okan Buruk’un kaleci tercihi gündem oldu. Finalde yedek kalan Uğurcan Çakır’ın durumdan rahatsız olduğu ve teknik direktör Buruk ile özel bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan finalde gülen taraf, 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde’nin golleriyle 2-0’lık galibiyete uzanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk’un final maçındaki kadro tercihi dikkat çekti. Buruk, kritik mücadelede kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç’e şans verdi.

UĞURCAN ÇAKIR’DAN OKAN BURUK’A GÖRÜŞME TALEBİ

Finalde yedek kulübesinde kalan Uğurcan Çakır’ın bu durumdan memnun olmadığı öğrenildi. Sabah’ta yer alan habere göre milli kaleci, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymemesi üzerine teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

RAHATSIZLIĞINI İLETTİ

Uğurcan Çakır’ın söz konusu görüşmede yedek kalmasından duyduğu rahatsızlığı doğrudan dile getirdiği iddia edildi. Öte yandan Günay Güvenç’in de yedek kulübesinde kalması nedeniyle huzursuz olduğu belirtiliyor.

