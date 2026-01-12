Milyonlar Bekliyor! En Düşük Emekli Maaşı İçin Kritik Tarih Belli Oldu

Milyonların beklediği en düşük emekli aylığını belirleyecek düzenlemenin meclise geleceği tarih belli oldu. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükseltecek yasa teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

En düşük emekli aylığını belirleyecek düzenleme 15 Ocak'ta Meclis Komisyonu'na geliyor. Teklif Komisyon'dan geçerse Genel Kurul'a sevk edilecek, yasalaşırsa en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselecek.

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını mevcutta 4 milyon 11 bin kişi alıyor. 20 bin liraya yükselecek en düşük emekli aylığını alacak kişi sayısı ise 4 milyon 917 bine yükselecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

SSK ve Bağkur emeklileri için ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılıyor. SSK emeklileri için ödemeler ayın 17’sinde başlıyor ve 26’sına kadar sürüyor. Bağkur emeklileri için de ödemeler ayın 25-28'i arasında yapılıyor.

Düzenleme ayın 17’sine kadar yasalaşmazsa bu tarihte ödeme alan emekliler 16 bin 881 TL almaya devam edecek.

