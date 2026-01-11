Fenerbahçe'den 2 Günde 2 Kupa!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 86-66 mağlup ederek kupayı 15. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 86-66 yenerek şampiyon oldu.

Final karşılaşmasına etkili başlayan Fenerbahçe Opet, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Hücumda yüksek yüzdeli oynayan ve savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, farkı ikinci yarıda açarak rahat bir galibiyet elde etti.

ÇİFTE ZAFER

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası’nı 15. kez kazanarak organizasyondaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli ekip, futbolda Süper Kupa zaferinin ardından iki gün içinde ikinci kupasını kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

