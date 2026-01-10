Okan Buruk'tan Çarpıcı Mağlubiyet Açıklaması!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında hem maçın gidişatını hem de seremoniye katılmama kararını değerlendirdi.

'ERKEN GOL PLANIMIZI BOZDU'

Maça beklentilerin altında bir performansla başladıklarını belirten Buruk, ikinci yarının başında yaptıkları değişikliğe dikkat çekti. Sarı kartı bulunan Davinson Sanchez’i oyundan alarak Lemina’yı stoper bölgesine çektiklerini söyleyen Buruk, bu hamleyle oyun kurulumunu güçlendirmeyi ve oyuncusunu riske etmemeyi hedeflediklerini ifade etti. Ancak erken yedikleri golle planlarının bozulduğunu dile getirdi.

'KAZANMAYI HAK ETMEDİK'

Karşılaşmanın büyük bölümünde rakip sahaya yerleştiklerini belirten Buruk, “Topa daha fazla sahip olduk ama üretkenlikte yetersiz kaldık. Skoru değiştirecek golü bulamadık. Bugün kazanmayı hak eden taraf biz değildik. Bu yüzden rakibimizi tebrik ediyorum” dedi. Taraftarlara da özel bir parantez açan deneyimli teknik adam, olumsuz hava koşullarına rağmen tribünleri dolduran Galatasaraylılara teşekkür etti. “Bu statta her şey zor gelmek de, maç izlemek de. Buna rağmen bizi destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu kupayı onlara hediye edemedik” ifadelerini kullandı.

ROTASYON AÇIKLAMASI

Kaleci ve orta saha tercihleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Buruk, Türkiye Kupası maçlarında Günay Güvenç’e güvendiklerini, yoğun maç takvimi nedeniyle rotasyon yapmak zorunda olduklarını belirtti. “Bu ay çok fazla maç oynayacağız. Tüm oyuncularımızı hazır tutmamız gerekiyor” diyen Buruk, alınan kararların sezon planlamasının bir parçası olduğunu vurguladı.

SEREMONİ KARARI

Okan Buruk, maç sonrası kupa seremonisine katılmama kararının kulüp tarafından alındığını da açıkladı. Buruk, eski milli futbolcu Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşu sırasında yaşananlara tepki göstererek, “Hayatını kaybetmiş bir insanın ardından edilen küfürleri doğru bulmadığımız için seremoniye çıkmamayı tercih ettik” dedi.