Guendouzi'den Kupa Mesajı! 'Bu Daha Başlangıç'

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 19. Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, böylece 10. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri 28. dakikada yeni transfer Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.

'İLK KUPAM, DAHA FAZLA KAZANACAĞIZ'

Karşılaşmanın ardından A Spor'a konuşan Guendouzi, şu ifadeleri kullandı: "İlk maçında ilk kupam! Bundan daha iyi başlangıç olamazdı! Bu daha başlangıç! Çok daha fazla kupa kazanacağız! Takımımla gurur duyuyorum! Şu atmosfere bakın! Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz! Çok daha fazla kupa kazanacağız. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz."

