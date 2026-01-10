Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe
