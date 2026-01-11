Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu

Mardin'de 3 Ocak’ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Melek Ayhan Şanlıurfa’da bulundu.

Mardin’de Kaybolan Melek Ayhan Şanlıurfa’da Bulundu
Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 Ocak’ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Melek Ayhan'dan sevindirici haber geldi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden sabah saatlerinde ayrıldığı belirtilen Melek Ayhan'ın eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında teknik takip ve saha çalışmaları titizlikle yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde kızın Şanlıurfa’da olduğu tespit edildi ve emniyet ekiplerince bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Melek Ayhan'ın sağ salim bulunarak Mardin’e getirildiği belirtilirken, olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

