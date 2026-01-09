Marmaray’da Derbi Düzenlemesi! Bu Duraklar Kapalı Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali öncesi İstanbul’da ulaşımda düzenlemeye gidildi. İstanbul Valiliği, derbinin 'yüksek riskli' kategoride değerlendirilmesi nedeniyle Marmaray hattında bazı durakların geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Valilik kararı doğrultusunda, 10 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 ile 18.00 arasında Marmaray’ın Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları ile Sirkeci–Kazlıçeşme yüzeysel hattındaki Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 18.45’te oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi