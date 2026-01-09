Marmaray’da Derbi Düzenlemesi! Bu Duraklar Kapalı Olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali nedeniyle İstanbul Valiliği, Marmaray’da bazı istasyonların belirli saatler arasında yolcu iniş ve binişine kapatılmasına karar verdi.

Marmaray’da Derbi Düzenlemesi! Bu Duraklar Kapalı Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali öncesi İstanbul’da ulaşımda düzenlemeye gidildi. İstanbul Valiliği, derbinin 'yüksek riskli' kategoride değerlendirilmesi nedeniyle Marmaray hattında bazı durakların geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Valilik kararı doğrultusunda, 10 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 ile 18.00 arasında Marmaray’ın Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları ile Sirkeci–Kazlıçeşme yüzeysel hattındaki Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 18.45’te oynanacak.

Tedesco'dan Derbi Öncesi MüjdeTedesco'dan Derbi Öncesi MüjdeSpor

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli OlduGalatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli OlduSpor

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Saati DeğiştiGalatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Saati DeğiştiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Derbi Marmaray
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Rıza Akpolat Hakkında Sıcak Gelişme Rıza Akpolat Hakkında Sıcak Gelişme
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ankara'da Su Krizi... Bakan Yumaklı Asıl Nedeni Anlattı Ankara'da Su Krizi... Bakan Yumaklı Asıl Nedeni Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!
Bakan Şimşek, 2026 Enflasyon Hedefini Açıkladı Bakan Şimşek, 2026 Enflasyon Hedefini Açıkladı
En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu
ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı