İnfaz Sisteminde Köklü Değişiklik: Hapis Yerine Yeni Yaptırımlar Gündemde

AK Parti ve MHP’nin gündeme taşıdığı yeni infaz sistemi çalışmaları kapsamında Adalet Bakanlığı kapsamlı bir eylem planı oluşturdu. Türkiye gazetesinin haberine göre, plan doğrultusunda ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilerek suç, yaptırım ve infaz arasındaki dengenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Belirlenen takvime göre önümüzdeki iki yıl içinde atılacak adımlarla ceza mevzuatı, toplumsal ihtiyaçlar ve güncel koşullar çerçevesinde yeniden değerlendirilecek. Bu süreçte özellikle kısa süreli hapis cezalarına alternatif yaptırımların daha etkin uygulanması ve kapsamlarının genişletilmesi öngörülüyor. Ceza adaleti sistemi, hürriyeti bağlayıcı cezalara alternatif yeni yaptırım türleriyle çeşitlendirilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE YENİ DÜZENLEME

Eylem planı kapsamında hükümlülerin denetimli serbestlik sürecinde, işledikleri suçun niteliğine uygun yükümlülüklere tabi tutulması sağlanacak. Maktu oranlı denetimli serbestlik uygulaması da yeniden gözden geçirilecek.

Ayrıca ağır hastalığı bulunan, bedensel engeli nedeniyle bakıma muhtaç tutuklu ve hükümlüler için rehabilitasyona uygun, müstakil ceza infaz kurumlarının oluşturulması planlanıyor.

'AF DEĞİL, DENETİMLİ SERBESTLİK'

AK Parti kaynakları, kamuoyunda denetimli serbestlik uygulamalarının zaman zaman af düzenlemeleriyle karıştırıldığına dikkat çekerek, yapılması planlanan düzenlemenin af niteliği taşımadığını vurguladı. Parti kurmayları, olası bir adımın yalnızca denetimli serbestlik sistemine ilişkin olacağını belirtti.

AK Parti’nin hukukçu kadroları konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu anda suç tiplerine göre kademeli infaz var. Bütün dünyada rehabilitasyon şartlarına uyulması durumunda denetimli serbestlik uygulaması var. Biz diyoruz ki makul uygulanabilir, toplum içine çıktığında yeniden suç işlemesin diye bir yol izleyelim. Hapiste olan birine de umut verilmesi lazım. 20 yıl ceza alan biri 20 yılı içerde geçirmemeli. Kurallara uyacaksa cezanın bir bölümünü dışarda denetimli serbestlik şartlarında tamamlayabilir. Bunu af veya ceza indirimi olarak göremeyiz. Burada üzerinde durduğumuz konu, denetimli serbestliğe çıkanların yeniden suç işlememesi için atılacak adımlar neler olabilir buna bakıyoruz. Dışarı çıkan, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederse daha çok ceza alacağını bilecek”

CEZAEVİNDEN ÇIKANLARIN YÜZDE 45’İ YENİDEN SUÇ İŞLİYOR

Adalet Bakanlığı kaynakları ise infaz rejiminin temel amacının suçluyu topluma yeniden kazandırmak olduğunu vurguladı. Ancak dünya genelinde cezaevinden tahliye edilenlerin önemli bir kısmının yeniden suç işlediğine dikkat çekildi.

Bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:

“İnfaz rejiminde asıl amaç suçluyu topluma kazandırmak, ıslah etmektir. Ancak buna rağmen bütün dünyada cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyenlerin yaklaşık yüzde 40’ı-45’i cezaevine geri dönüyor. Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45’ler civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin tüm sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi