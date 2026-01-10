Süper Kupa Fenerbahçe'nin! Guendouzi İlk Maçında Parladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hava koşulları nedeniyle 18.45’te başlayan ve ATV’den canlı yayınlanan mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, derbiyi 2-0 kazanarak Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Derbinin ilk bölümü sert ikili mücadelelere sahne oldu. 18. dakikada Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul nedeniyle Davinson Sanchez, 23. dakikada ise Barış Alper Yılmaz’ı durduran Mert Müldür sarı kart gördü. Galatasaray, 24. dakikada kazandığı serbest vuruşta gole çok yaklaştı. Sane’nin ortasında Icardi’nin kafa vuruşunu Ederson çeldi, dönen topa Sanchez vurdu ancak top auta gitti.

GUENDOUZİ SAHNEYE ÇIKTI

Oyunun kontrolünü giderek ele alan Fenerbahçe, 28. dakikada aradığı golü buldu. Orta sahada kazanılan top sonrası gelişen atakta Guendouzi, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Fransız orta saha, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta skor tabelasını değiştirdi.

Galatasaray, 37. dakikada Yunus Akgün ile eşitliği sağladı ancak VAR incelemesinin ardından gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyon tribünlerde tansiyonu yükseltirken, ilk yarının son anlarında Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. 45+3’te Kerem Aktürkoğlu’nun şutunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi ve ilk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Oosterwolde ceza sahasında topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Golün ardından Oosterwolde, sevinci nedeniyle sarı kart gördü. Kalan dakikalarda Galatasaray oyunda dengeyi kurmaya çalışsa da Fenerbahçe savunması hata yapmadı. Sarı-lacivertliler, skoru koruyarak mücadeleyi 2-0 kazandı ve Süper Kupa’nın sahibi oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, sezona derbi galibiyeti ve kupa sevinciyle başlarken, Guendouzi performansıyla gecenin öne çıkan ismi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi