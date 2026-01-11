İstanbul’u Fırtına Vurdu! Ağaçlar Devrildi, Yol Çöktü, Balkon Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına, gece boyunca etkisini artırarak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Devrilen ağaçlar, çöken yollar ve binalardan kopan parçalar paniğe neden oldu.

ZEYTİNBURNU’NDA AĞAÇLAR DEVRİLDİ: 1 YARALI

Fırtınanın en etkili olduğu ilçelerden biri Zeytinburnu oldu. Kazlıçeşme Mahallesi’nde saat 23.30 sıralarında yol kenarında bulunan 3 ağaç kuvvetli rüzgârın etkisiyle devrildi. O sırada bölgede bulunan bir kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sedye ile ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞANAK TRAFİĞİ FELÇ ETTİ, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başlayan sağanak, özellikle gece saatlerinde şiddetini artırdı. Birçok noktada yollar suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastığı öğrenildi.

BAYRAMPAŞA’DA YOL ÇÖKTÜ

Şiddetli yağış Bayrampaşa’da da hasara yol açtı. Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi’nde yağmur sonrası yol çöktü. Oluşan çukura bazı araçlar girerken, çukura düşen bir otomobil olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla çöken yol geçici olarak onarılarak kapatıldı.

BAHÇELİEVLER’DE RİSKLİ BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ

Fırtına ve yağışın ardından Bahçelievler’de tehlikeli bir olay yaşandı. Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde bulunan, daha önce riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen 6 katlı bir binanın 5’inci katındaki balkon çöktü. Saat 00.15 sıralarında meydana gelen olayda, balkondan kopan beton parçaları sokağa savruldu ve park halindeki bir otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri tehlike oluşturan beton parçalarını kontrollü şekilde kaldırdı. Hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

BEYKOZ'DA DEVRİLEN AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Beykoz'da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA