Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Derbinin ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

