Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Kupa finalinde karşılaşacak Galatasaray- Fenerbahçe'nin ilk 11'leri açıklandı.

Son Güncelleme:
Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Derbinin ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

