Meteoroloji 68 İl İçin Alarm Verdi! Fırtına, Çığ ve Sağanak Yağış Kapıda

Meteoroloji, 68 ili sarı kodla uyardı. Özellikle yüksek kesimler için çığ, kıyı ve iç bölgeler için kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar riski öne çıkıyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji 68 İl İçin Alarm Verdi! Fırtına, Çığ ve Sağanak Yağış Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 68 ili sarı kodla uyardı. Uyarılar; fırtına, gök gürültülü sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi başlıkları altında toplandı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Isparta, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Mersin.

FIRTINA BEKLENEN İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce.

KAR VE FIRTINA BEKLENEN İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Bolu.

ÇIĞ RİSKİ BULUNAN İLLER

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Pazartesi Evden ÇalışınAKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Pazartesi Evden ÇalışınYaşam

Lodos Kabusu Başladı! Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 65 İl İçin Tehlike Çanları ÇalıyorLodos Kabusu Başladı! Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 65 İl İçin Tehlike Çanları ÇalıyorYaşam

AKOM İstanbul İçin Saat Verdi! Çığ, Fırtına, Sağanak... 36 il İçin Sarı Kodlu AlarmAKOM İstanbul İçin Saat Verdi! Çığ, Fırtına, Sağanak... 36 il İçin Sarı Kodlu AlarmYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji
Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Tüp Faciası! 3 Ölü, 5 Yaralı Şanlıurfa'da Tüp Faciası! 3 Ölü, 5 Yaralı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 68 İl İçin Alarm Verdi! Fırtına, Çığ ve Sağanak Yağış Kapıda Meteoroloji 68 İl İçin Alarm Verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak
Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!