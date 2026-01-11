Meteoroloji 68 İl İçin Alarm Verdi! Fırtına, Çığ ve Sağanak Yağış Kapıda
Meteoroloji, 68 ili sarı kodla uyardı. Özellikle yüksek kesimler için çığ, kıyı ve iç bölgeler için kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar riski öne çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 68 ili sarı kodla uyardı. Uyarılar; fırtına, gök gürültülü sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi başlıkları altında toplandı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER
Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Isparta, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Mersin.
FIRTINA BEKLENEN İLLER
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce.
KAR VE FIRTINA BEKLENEN İLLER
Afyonkarahisar, Ankara, Bolu.
ÇIĞ RİSKİ BULUNAN İLLER
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.
Kaynak: Haber Merkezi