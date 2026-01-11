Trump'tan Çarpıcı İran Mesajı! 'Özgürlük Yakın, Hazırız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da 28 Aralık’tan bu yana devam eden geniş çaplı protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın 'daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe yaklaştığını' belirterek ABD’nin bu süreçte yardıma hazır olduğunu duyurdu. Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın protestoculara karşı aşırı güç kullanması durumunda Washington’un harekete geçebileceğini de ima etti.

NE OLMUŞTU?

İran’da protestolar, ülkenin ekonomik krizinin bir sonucu olarak Aralık sonunda başladı ve kısa sürede birçok kente yayıldı. Gösteriler sırasında artan güvenlik güçleri müdahalesi ve internet kesintileri, hem içerde hem de dışarıdaki eleştirileri yoğunlaştırıyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları grupları, protestolarda ölümlere ve gözaltılara ilişkin endişelerini dile getiriyor.

