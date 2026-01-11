Trump'tan Çarpıcı İran Mesajı! 'Özgürlük Yakın, Hazırız'

ABD Başkanı Trump, İran’daki protestolar sürerken İran’ın 'özgürlük arayışına hiç olmadığı kadar yakın olduğunu' söyledi ve 'yardıma hazır' olduklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Trump'tan Çarpıcı İran Mesajı! 'Özgürlük Yakın, Hazırız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da 28 Aralık’tan bu yana devam eden geniş çaplı protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın 'daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe yaklaştığını' belirterek ABD’nin bu süreçte yardıma hazır olduğunu duyurdu. Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın protestoculara karşı aşırı güç kullanması durumunda Washington’un harekete geçebileceğini de ima etti.

NE OLMUŞTU?

İran’da protestolar, ülkenin ekonomik krizinin bir sonucu olarak Aralık sonunda başladı ve kısa sürede birçok kente yayıldı. Gösteriler sırasında artan güvenlik güçleri müdahalesi ve internet kesintileri, hem içerde hem de dışarıdaki eleştirileri yoğunlaştırıyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları grupları, protestolarda ölümlere ve gözaltılara ilişkin endişelerini dile getiriyor.

Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum'Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum'Dünya

X İran Bayrağını DeğiştirdiX İran Bayrağını DeğiştirdiDünya

İran’da Protestolar Büyüyor! Hamaney’den Trump’a Sert Sözlerİran’da Protestolar Büyüyor! Hamaney’den Trump’a Sert SözlerDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump İran
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Endonezya'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem Endonezya'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem
ABD Suriye Temsilcisi Barrack Şara'yla Görüştü! 'Silahlar Sussun, Diyalog Başlasın' ABD Suriye Temsilcisi Barrack Şara'yla Görüştü!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 68 İl İçin Alarm Verdi! Fırtına, Çığ ve Sağanak Yağış Kapıda Meteoroloji 68 İl İçin Alarm Verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak
Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!