Fenerbahçe Beko'da Sakatlık
Fenerbahçe'den EuroLeague'de oynanan Dubai Basketbol maçında sakatlanan Bonzie Colson için açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp Colson'un tendonunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) oynanan Dubai Basketbol maçında sakatlanan Bonzie Colson'un tendonunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncunun perşembe günü oynanan Dubai Basketbol maçında sağ diz bölgesinden sakatlık yaşadığı bildirildi.
Açıklamada, Colson'un kontrollerinde sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Bonzie Colson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
