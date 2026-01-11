Fenerbahçe, Lookman Transferinde Sona Geldi! İşte Son Detaylar

Fenerbahçe'nin Lookman için yürüttüğü transfer görüşmelerinde sona geldi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin 40 milyon euroluk bonservisi gözden çıkardığını yazdı.

Fenerbahçe, Lookman Transferinde Sona Geldi! İşte Son Detaylar
Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, gözünü yeniden transfere çevirdi. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk isim ise Atalanta forması giyen Ademola Lookman oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Nijeryalı yıldızın transferinde son aşamaya geldi. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin Lookman için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedelini kabul ettiği, oyuncuya ise yıllık 9 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu, Atalanta’da yıllık 2,5 milyon euro kazanıyor.

Atalanta CEO’su Luca Percassi, Lookman transferine ilişkin DAZN’a yaptığı açıklamada görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Percassi’ye, Fenerbahçe ile görüşmeler nedeniyle Türkçe öğrenip öğrenmediği soruldu. CEO, bu soruya gülerek "Henüz öğrenmedim" yanıtını verdi. Bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta 1153 dakika süre alan Lookman, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

