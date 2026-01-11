Küba’da Gizemli Virüs Alarm! Sağlık Sistemi Çökme Noktasında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küba’da halkın “esrarengiz virüs” adını verdiği bir salgın kısa sürede ülke geneline yayıldı. Resmî olmayan bilgilere göre nüfusun yaklaşık üçte biri hastalıktan etkilenmiş durumda. 17 Aralık’a kadar virüs nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, ölümlerin büyük bölümünün çocuklar arasında olduğu belirtiliyor. Ülke genelinde ise 38 bini aşkın şüpheli vaka kayıt altına alındı.

British Medical Journal, yaşanan bu hızlı yükselişi Küba’nın son yıllarda karşılaştığı en ağır sağlık krizlerinden biri olarak değerlendirdi.

SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANIYOR

Yüksek ateş, ciltte döküntü, eklem iltihabı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlarla ortaya çıkan salgın, sağlık altyapısını ciddi şekilde baskı altına aldı. Hastanelerde yatak kapasitesi tamamen dolarken, bazı hastaların yerlerde tedavi edildiği aktarılıyor. Elektrik kesintileri ve altyapı yetersizlikleri de hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

The Sun’ın aktardığına göre bazı uzmanlar, salgının Deng humması, Chikungunya, H1N1 ve Covid-19 gibi birden fazla enfeksiyonun bir araya gelmesiyle oluşmuş olabileceğini ve bunun bir tür “karma virüs” ihtimalini gündeme getirdiğini söylüyor.

ULUSLARARASI ENDİŞE ARTIYOR

Küba yönetimi salgının varlığını kabul etse de henüz ülke çapında olağanüstü hâl ilan etmiş değil. Ancak aktivistler, açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor. Uluslararası alanda da alarm zilleri çalıyor; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) acil müdahale çağrısı yaparken, Kanada ve İspanya kendi vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

