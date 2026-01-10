Tedesco'dan Kritik Galibiyet Yorumu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamalarda hem performanstan hem de takımın geleceğinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Tedesco, büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Biz güçlü bir takımız ve birlikte daha da güçleniyoruz. Bu kupanın asıl sahibi oyuncular. Sahada savaşan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait" dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların desteğine ayrı bir parantez açan Tedesco, “İnanılmazlar. Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Bu taraftarın hocası olmak benim için büyük bir zevk ve onur” ifadelerini kullandı.

'MOTİVASYON OLACAK'

Sezonun geri kalanına dair mesajlar veren tecrübeli teknik adam, adım adım ilerlemek gerektiğini vurguladı. "Bugün bu kupayı kutlayacağız. Bu başarı bizim için bir motivasyon olacak” diyen Tedesco, ilk yarıdaki oyundan özellikle memnun olduğunu belirtti. "İlk yarıda etkileyici bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. 3-4 gol atabilirdik. Oyuncuların galibiyetlere ve özgüvene ihtiyacı var. Kupayla birlikte bunu kazanmak benim için önemli" şeklinde konuştu.

GUENDOUZİ'YE ÖVGÜ

Fenerbahçe formasıyla ilk maçında gol atan Matteo Guendouzi hakkında da konuşan Tedesco, Fransız oyuncunun performansını överek, “Nasıl oynadığını gördünüz. Sahaya çok büyük bir karakter koydu. Sanki 8 aydır buradaymış gibiydi” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA