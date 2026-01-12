Fenerbahçe Çıtayı Yükseltti! Yıldız İsme Teklif Yapıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çıtayı yükseltti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, kariyerinde Avrupa futboluna damga vurmuş olan Kante’yi kadrosuna katmak için somut adım attı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtiliyor.

ÖZEL | Fenerbahçe, N'Golo Kanté'ye resmi teklif yaptı! Yarın Kanté'nin menajeri ile görüşme yapılacak! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 12, 2026

AVRUPA DA TAKİBİNDE

Son dönemde Al Ittihad’dan ayrılmak istediği yönünde haberlerle gündeme gelen Kante’nin durumu Avrupa kulüplerinin de takibinde. Tecrübeli orta saha oyuncusunun yeniden Avrupa’da forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

KARİYERİ

34 yaşındaki Kante, 2023 yılında Chelsea’den Al Ittihad’a transfer olmuştu. Kariyerinde Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gibi üst düzey başarılar bulunan Fransız oyuncu, bugüne kadar 500’ün üzerinde resmi maçta görev aldı.

