Fenerbahçe Çıtayı Yükseltti! Yıldız İsme Teklif Yapıldı

Fenerbahçe, futbolun en önemli orta sahalarından biri olarak kabul edilen Kante için resmi teklif yaptı. Görüşmelerin kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Çıtayı Yükseltti! Yıldız İsme Teklif Yapıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, çıtayı yükseltti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, kariyerinde Avrupa futboluna damga vurmuş olan Kante’yi kadrosuna katmak için somut adım attı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtiliyor.

AVRUPA DA TAKİBİNDE

Son dönemde Al Ittihad’dan ayrılmak istediği yönünde haberlerle gündeme gelen Kante’nin durumu Avrupa kulüplerinin de takibinde. Tecrübeli orta saha oyuncusunun yeniden Avrupa’da forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Çıtayı Yükseltti! Yıldız İsme Teklif Yapıldı - Resim : 1

KARİYERİ

34 yaşındaki Kante, 2023 yılında Chelsea’den Al Ittihad’a transfer olmuştu. Kariyerinde Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası gibi üst düzey başarılar bulunan Fransız oyuncu, bugüne kadar 500’ün üzerinde resmi maçta görev aldı.

Fenerbahçe'den Can Armando Güner HamlesiFenerbahçe'den Can Armando Güner HamlesiSpor

Fenerbahçe, Lookman Transferinde Sona Geldi! İşte Son DetaylarFenerbahçe, Lookman Transferinde Sona Geldi! İşte Son DetaylarSpor

Samsunspor'dan Musaba Kararı! Sözleşmesini FeshettiSamsunspor'dan Musaba Kararı! Sözleşmesini FeshettiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Can Armando Güner Hamlesi Fenerbahçe'den Can Armando Güner Hamlesi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Real Madrid'de Xabi Alonso Defteri Kapandı Real Madrid'de Xabi Alonso Defteri Kapandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tek Tek Anlattı Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı
Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alacak ve Satacak Herkesi İlgilendiriyor Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alıp Satacak Herkesi İlgilendiriyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması: 6’sı Asker 20 Şüpheli Gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması
CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor? Gözler Yarında! İşte Ayrıntılar... CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor?