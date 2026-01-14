Ankara'da Sürpriz Temas! Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı Kabul Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halep’te artan gerilim ve ABD’nin taraflara yaptığı 'müzakere' çağrılarının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme Bakan Fidan’ın makamında gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Temasın, Suriye sahasında özellikle Halep merkezli gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde yapılması dikkat çekti. Barrack, önceki günlerde de Şam'a gitmişti.

Kaynak: AA