Sadettin Saran'dan Transfer Müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli camiayı heyecanlandıran bir transfer açıklaması yaptı. Saran, en az bir transferin çok kısa süre içinde sonuçlanacağını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, transfer gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saran, "En az bir transferin bugün ya da yarın tamamlanmasını bekliyoruz" diyerek taraftara müjde verdi.

KANTE HAMLESİ

Öte yandan Fenerbahçe’de transfer çalışmalarını yürüten yönetici Ertan Torunoğulları’nın Dubai’de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Torunoğulları’nın, Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante'yle kritik bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşmenin ardından transfer sürecinin netleşmesinin beklendiği ifade edildi. Kulüp cephesinde gözler, yapılacak resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran transfer
