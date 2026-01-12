Real Madrid'de Xabi Alonso Defteri Kapandı
Barcelona yenilgisi sonrası teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid, boşalan koltuğa eski futbolcusu Alvaro Arbeloa’yı getirdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Real Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya 3-2 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Xabi Alonso'yla yollarını ayırdı. Kulüp, ayrılığın hemen ardından yeni teknik direktörünü kamuoyuna duyurdu.
ARBELOA GELDİ
La Liga devi, Alonso’dan boşalan koltuğa eski futbolcusu Alvaro Arbeloa’nın getirildiğini açıkladı. Arbeloa, futbolculuk kariyerinde Real Madrid formasıyla önemli başarılara imza atmış, kulüp bünyesinde altyapı ve genç takımlarda da görev yapmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: