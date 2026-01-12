Real Madrid'de Xabi Alonso Defteri Kapandı

Barcelona yenilgisi sonrası teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid, boşalan koltuğa eski futbolcusu Alvaro Arbeloa’yı getirdi.

Son Güncelleme:
Real Madrid'de Xabi Alonso Defteri Kapandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Real Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya 3-2 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Xabi Alonso'yla yollarını ayırdı. Kulüp, ayrılığın hemen ardından yeni teknik direktörünü kamuoyuna duyurdu.

ARBELOA GELDİ

La Liga devi, Alonso’dan boşalan koltuğa eski futbolcusu Alvaro Arbeloa’nın getirildiğini açıkladı. Arbeloa, futbolculuk kariyerinde Real Madrid formasıyla önemli başarılara imza atmış, kulüp bünyesinde altyapı ve genç takımlarda da görev yapmıştı.

Real Madrid'de Xabi Alonso Defteri Kapandı - Resim : 1
Alvaro Arbeloa
Raphinha Yıldızlaştı, Barcelona Kupaya UzandıRaphinha Yıldızlaştı, Barcelona Kupaya UzandıSpor

Neymar'dan Bomba Arda Güler Yorumu!Neymar'dan Bomba Arda Güler Yorumu!Spor

Real Madrid'de Sakatlık Şoku! Sezonu KapattıReal Madrid'de Sakatlık Şoku! Sezonu KapattıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Real Madrid
Son Güncelleme:
