Fenerbahçe'den Can Armando Güner Hamlesi

Galatasaray’la yaşanan transfer krizinin ardından Can Armando Güner’in temsilcisi bu kez Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'den Can Armando Güner Hamlesi
Galatasaray’ın transfer gündemine gelen ve kısa süreli bir krizle rafa kalktığı öne sürülen Can Armando Güner dosyası yeniden açıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, genç oyuncunun temsilcisi, Fenerbahçe'yle transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul’a geldi.

Can Armando Güner, Galatasaray’ın radarına girmiş ve görüşmeler üzerine İstanbul'a gelmişti. Ancak süreçte yaşanan pürüzler nedeniyle transfer görüşmelerinin askıya alındığı iddia edilmişti.

Bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giyen genç yetenek, 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

