Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga:Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Hakkında Flaş Karar

Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Savcılık, şüpheliler hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bu suça aracılık etmek veya yer temin etmek’ ile ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından bir ya da birkaçını işledikleri iddiasıyla gözaltı kararı verdi.

ADLİ KONTROL VE TUTUKLAMA KARARI

Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun savcılık ifadeleri tamamlandı. İfadeleri tamamlanan Kaynarca ve Müftüoğlu, ev hapsi adli kontrol şartıyla sulh cezaya sevk edildi. Kaynarca ve Müftüoğlu yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı. Neda Şahin ve Çetinkaya da adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA