CHP Kurultay Davası Ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı öne sürülerek açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 12 sanıkla ilgili ara karar açıklandı.

LÜTFÜ SAVAŞ’IN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, belediyelere gönderilen müzekkerelere gelecek yanıtların beklenmesine karar verirken, Lütfü Savaş’ın davaya katılma talebini de uygun buldu.

BERAAT İSTEMLERİ KABUL GÖRMEDİ

Sanıklar tarafından sunulan beraat talepleri mahkemece reddedildi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE BIRAKILDI

Yargılamaya 23 Şubat’ta saat 09.00’da devam edilecek.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

