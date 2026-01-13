CHP Kurultay Davası Ertelendi

CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 17 şubat 2026 tarihine ertelendi. Davada, belediyelere gönderilen müzekkerelere gelecek yanıtların beklenmesine karar verirken, Lütfü Savaş’ın davaya katılma talebi kabul edildi.

Son Güncelleme:
CHP Kurultay Davası Ertelendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı öne sürülerek açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 12 sanıkla ilgili ara karar açıklandı.

LÜTFÜ SAVAŞ’IN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, belediyelere gönderilen müzekkerelere gelecek yanıtların beklenmesine karar verirken, Lütfü Savaş’ın davaya katılma talebini de uygun buldu.

BERAAT İSTEMLERİ KABUL GÖRMEDİ

Sanıklar tarafından sunulan beraat talepleri mahkemece reddedildi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE BIRAKILDI

Yargılamaya 23 Şubat’ta saat 09.00’da devam edilecek.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

CHP 39. Kurultayında Yol Haritasını AçıkladıCHP 39. Kurultayında Yol Haritasını AçıkladıSiyaset
CHP'de Kurultay günü... Özgür Özel Güven TazelediCHP'de Kurultay günü... Özgür Özel Güven TazelediGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP kurultayı CHP
Son Güncelleme:
Kartal Adliyesi'nde Silah Sesleri: Savcı, Hakimeyi Vurdu! Savcı, Hakimeyi Vurdu!
Öğretmene Korkunç Saldırı! Önce Yumruk Attı, Sonra Silahla Vurdu Önce Yumruk Attı, Sonra Silahla Ateş Etti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bebek'in Ünlü Pastanesi Yıkılıyor Bebek'in Ünlü Pastanesi Yıkılıyor
Casperlar Suç Örgütüne Operasyon! 58 Şüpheli Tutuklandı Casperlar Suç Örgütüne Darbe! 58 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kartal Adliyesi'nde Silah Sesleri: Savcı, Hakimeyi Vurdu! Savcı, Hakimeyi Vurdu!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında
O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu
Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor
CHP Kurultay Davası Ertelendi CHP Kurultay Davası Ertelendi