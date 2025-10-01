TFF'den Amedspor'a Bir Ceza Daha... Gerekçe Yine Kürtçe Slogan!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, forma reklamında yer alan Kürtçe ifadeler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından tekrar para cezasına çarptırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinde yayınlanan karara göre, kulüp Sarıyer maçında sportif ekipman talimatına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 110 bin TL idari para cezası aldı.

BİR KEZ DAHA CEZA ALMIŞTI

Daha önce Sakaryaspor karşılaşmasının ardından da benzer bir durum yaşanmıştı. Forma üzerinde "Koma me bona we/Grubumuz sizin için" yazılı reklam ifadesi, PFDK tarafından talimata uymadığı gerekçesiyle 110 bin TL cezaya yol açmıştı.

"Koma me bona we/Grubumuz sizin için" yazılı forma

Kulüp, Sarıyer maçına da aynı formayı giyerek sahaya çıkınca, bir kez daha disiplin kuruluna sevk edildi. PFDK'nın kararı, TFF'nin sportif ekipman yönetmeliği kapsamında alındı ve kulübe itiraz hakkı tanındı. Amedspor cephesi, cezanın kültürel ifadeleri kısıtladığını savunarak tepkisini dile getirirken, taraftarlar sosyal medyada #KürtçeForma etiketiyle dayanışma mesajları paylaştı.

Kaynak: ANKA