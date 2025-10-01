Tedesco’ya Güle Güle! Sinan Engin Fenerbahçe’nin Yeni Hocasını Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'nun gönderileceği ileri sürülürken, yeni Başkan Sadettin Saran, bazı isimlerle görüştüğünü dile getirmişti.

Bu isimlerin İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel olduğu bildirilmişti. Ancak daha sonra Saran'ın Tedesco ile devam edeceği de iddia edilmişti. Ortaya atılan son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

SİNAN ENGİN FENERBAHÇE’NİN YENİ HOCASINI AÇIKLADI

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Birinci ağızdan duydum’ diyen Engin, “Benim kulübün içinden birinci ağızdan aldığım duyum cuma veya cumartesi Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'in açıklanacağı yönünde. Herhalde tepkiler geldi Aykut ve Volkan'a” iddiasında bulundu.



‘TEDESCO UMUT VERMİYOR’

Tedesco’nun umut vermediğini dile getiren Engin, sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Bir kesim Aykut'u, bir kesim İsmail Kartal'ı istiyor. Bir karışıklık var.

Tedesco devam etsin diyenler var ama Tedesco da umut vermiyor.”

