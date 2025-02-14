Amedspor'dan Kritik 'Saha' Kararı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu, Diyarbakır Stadyumu’nun saha zemini sorununun çözülmesi için toplantı düzenledi. Mehmet Kaya başkanlığında gerçekleşen toplantıda, iç saha maçlarının sezon sonuna kadar Diyarbakır’da oynanması konusunda uzlaşıldı.

'ZİRVE MÜCADELESİ VERİYORUZ'

Amedspor tarafından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz ile birlikte saha zemininin düzeltilmesi için bir süredir ilgili makamlarla yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ancak gelinen noktada zeminin bütünüyle yenilenmesinin bu sezon içinde mümkün olmadığını ve bunun ancak sezon sonrası yapılabileceğini görüyoruz. Amedspor’umuz zirve mücadelesi veriyor ve bu zorlu yolda fedakar taraftarımızla bütünleşmek takımımız için hayati bir önem arz ediyor. Bu nedenle, takımımızın taraftar desteğinden mahrum kalmaması için; mevcut saha zemininin elden geldiğince iyileştirilmesi, iç saha maçlarının hepsinin kendi sahamızda oynanması ve sezonun bitmesinden sonra saha zemininin tamamen yenilenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki çalışmaların yoğunlaştırılarak sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyiz” denildi.

Kaynak: DHA