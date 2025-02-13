Galatasaray'dan 46 Maç İçin Bomba Talep

Süper Lig ekibi Galatasaray, TFF'ye 46 maç için başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nda VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği işbu dilekçemiz ekinde yer alan 46 pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını da aynı ilke doğrultusunda futbol kamuoyuyla paylaşması elzemdir" denildi.

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Galatasaray'dan 46 Maç İçin Bomba Talep

Süper Lig ekibi Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dikkat çeken bir başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı ekip 46 karşılaşmanın VAR kayıtları için inceleme istedi.

Galatasaray'dan 46 Maç İçin Bomba Talep - Resim : 1

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU’NA

Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yalnızca hakemin VAR müdahalesiyle pozisyonu incelemeye davet edildiği durumlara ilişkin VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Ancak yeni bir uygulama ile TFF, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray A.Ş. – Adana Demirspor A.Ş. karşılaşmasının 11. dakikasında yaşanan pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını paylaşmıştır.

Bu durum karşısında, şeffaflık ilkesinin yanı sıra TFF Statüsü’nde belirtildiği üzere tarafsız davranma yükümlülüğü bulunan TFF Yönetim Kurulu’nun, 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nda VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği işbu dilekçemiz ekinde yer alan 46 pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını da aynı ilke doğrultusunda futbol kamuoyuyla paylaşması elzemdir.

Sonuç olarak, ekli listede belirtilen 46 pozisyona ait ham VAR kayıtlarının ivedilikle kamuoyuna açıklanmasını vekaleten talep ederiz. Aksi takdirde, TFF’nin tarafsız davranma yükümlülüğünü ilkesini ihlal edeceğini ve futbolun adil yönetimine gölge düşüreceğini önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş."

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Kaynak: Haber Merkezi

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