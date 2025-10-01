Okan Buruk Açıkladı! Liverpool Maçının Baş Kahramanı Osimhen'in Son Durumu Belli Oldu: Kötü Haber…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir sakat olan ve maçlara çıkmayan Victor Osimhen, dün akşam Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçında sahalara döndü. Nijeryalı golcü 16. dakikasında penaltıdan ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. Ancak yıldız isim ayağına kramp girmesi sonucunda karşılaşmayı tamamlamadan çıkmak zorunda kaldı.

Kramp nedeniyle oyundan alınmak zorunda kaldı

OSIMHEN SAKATLANARAK OYUNDAN ALINMIŞTI

Sakatlıktan dönen Osimhen, Liverpool maçında sahada kaldığı 72 dakikada birçok kez yerde kaldı ve bu dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Peki Osimhen’in son sağlık durumu ne?

OKAN BURUK’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi