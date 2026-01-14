Süper Kupa Sevklerinde Karar Çıktı... Fenerbahçeli Oyuncuya 1 Maç Men

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finaline ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını duyurdu.

TFF’nin açıklamasına göre, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 400 bin TL para cezası alırken, ayrıca 1 maç men cezası ile cezalandırıldı.

Aynı gerekçeyle Fenerbahçe’den Jhon Duran ile Galatasaray’dan Mario Lemina’ya da 400’er bin TL para cezası verildi.

Kaynak: Haber Merkezi